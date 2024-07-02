Диетолог Ван де Бор: некоторые ферментированные продукты вызывают головную боль и сыпь

Диетолог и представитель Британской диетической ассоциации Бахи Ван де Бор рассказала об опасности ферментированных продуктов. Так, кимчи и кефир подходят далеко не всем, сообщил сайт Mirror.

По словам врача, некоторые из указанных блюд, например выдержанный сыр, содержат большое количество гистамина. Данное соединение способно вызывать головную боль, сыпь и проблемы с пищеварением, отметила эксперт.

Беременным, младенцам и пациентам с ослабленным иммунитетом стоит отказаться от ферментированных продуктов, добавил сайт kp.ru.

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