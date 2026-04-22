Диетолог Вальц сообщил, что березовый сок может содержать свинец и мышьяк

Диетолог Инна Вальц предостерегла от сбора березового сока вблизи оживленных трасс. Об этом сообщил aif.ru .

По словам врача, береза впитывает из почвы и воздуха тяжелые металлы, такие как свинец, кадмий, мышьяк и нефтепродукты. Сок, собранный в неподходящих местах, может представлять серьезную опасность для здоровья.

Для сбора сока лучше выбирать места как можно дальше от города. Также диетолог рекомендовала избегать покупки сока у частных продавцов, торгующих возле проезжей части, добавил сайт KP.RU.