Диетолог Вахрушева рассказала, что слишком блестящая поверхность у черешни может говорить о ее дополнительной обработке

С приходом тепла на прилавках магазинов появляются первые ягоды, среди которых — черешня и вишня. Однако многие задумываются, безопасно ли употреблять эти плоды задолго до начала местного сезона. Врач-диетолог Ольга Вахрушева поделилась с изданием «Поясним за Тагил» своими знаниями на этот счет.

По словам специалиста, употребление несезонных ягод в умеренных количествах не несет серьезной угрозы для здоровья, но определенные риски все же существуют. Печень отвечает за обезвреживание и выведение различных веществ, поступающих в организм с пищей. Если на поверхности ягод есть следы химических соединений, используемых при транспортировке и хранении продукции, нагрузка на печень может увеличиться.

Вахрушева отметила, что для сохранения товарного вида фруктов и ягод при длительной перевозке могут применяться фунгициды и другие защитные средства. При этом использование подобных веществ строго регламентируется, а продукция должна проходить контроль безопасности.

«Научные исследования показывают, что некоторые химические соединения способны оказывать негативное влияние на организм при регулярном поступлении в больших количествах», — подчеркнула диетолог.

Она отметила, что потребители могут минимизировать риски, правильно выбирая и обрабатывая продукцию.

При покупке черешни и вишни специалист рекомендует обращать внимание на их внешний вид. Слишком блестящая поверхность, неестественно одинаковый размер плодов или резкий химический запах могут свидетельствовать о дополнительной обработке. Предпочтение лучше отдавать ягодам с зелеными плодоножками, без повреждений и признаков порчи.