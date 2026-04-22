Диетолог Вахрушева предупредила о рисках долгосрочного сыроедения

Сыроедение вызывает все больше обсуждений: его приверженцы говорят о возвращении к природным истокам, в то время как критики указывают на потенциальные опасности для здоровья. Диетолог Ольга Вахрушева поделилась с изданием «Сургут Информ» своим мнением о том, насколько безопасен такой тип питания в долгосрочной перспективе.

Специалист подчеркнула, что сыроедение не может считаться абсолютно безопасным для всех и должно применяться лишь кратковременно. Особую осторожность следует проявлять детям, беременным женщинам, пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, так как их организм особенно чувствителен к недостатку питательных веществ.

Вахрушева отметила, что при длительном отказе от термически обработанной пищи часто возникает дефицит белка, витамина B12, железа, кальция и некоторых жирорастворимых витаминов. Это может негативно сказаться на общем состоянии здоровья, уровне энергии, состоянии кожи и иммунной системе. Кроме того, из-за повышенного содержания грубой клетчатки могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Несмотря на то что некоторые овощи и фрукты действительно лучше есть сырыми, так как термическая обработка снижает уровень витамина C и антиоксидантов, в некоторых случаях приготовление пищи делает продукты более полезными. Например, обработка томатов повышает усвояемость ликопина, а приготовление корнеплодов и бобовых снижает нагрузку на пищеварительную систему.

Диетолог также подчеркнула, что употребление продуктов животного происхождения в сыром виде может быть опасно из-за риска инфекций. Она порекомендовала придерживаться сбалансированного рациона, включающего как сырые, так и термически обработанные продукты, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами и минимизировать риски для здоровья.