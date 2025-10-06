Диетолог Устинова рассказала, что горсть тыквенных семечек содержит суточную норму магния

Тыквенные семечки — настоящий кладезь минералов и обладает множеством полезных качеств. Употребление семечек положительно влияет на нервную систему, кости, почки и другие органы. О ценных свойствах этого продукта рассказала врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова в разговоре с «Газетой.Ru» .

По словам специалиста, тыквенные семечки по калорийности сопоставимы с орехами — около 550 килоккалорий на 100 грамм. В них много полезных жиров, растительного белка и немного углеводов. Семена тыквы содержат богатый набор минералов, превосходя в этом орехи.

«В одной горсти тыквенных семечек (примерно 60 грамм) содержится суточная норма магния», — пояснила Устинова.

Магний важен для расслабления мышц и нервной системы, помогает справляться с тревогой и нормализует сон. Также семена полезны для печени и желчного пузыря. Однако людям с хроническими заболеваниями следует обсудить включение этого продукта в рацион с врачом.

Устинова рекомендовала употреблять тыквенные семечки в неочищенном виде и покупать их в герметичной упаковке. Несмотря на всю пользу, разовая порция не должна превышать 50 граммов, так как это калорийный продукт.