Диетолог Устинова призвала желающих похудеть ограничить в рационе крупы и макароны

Если человек хочет похудеть, то ему нужно серьезно пересмотреть свой рацион и исключить из него проукты со скрытым сахаром. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог Елена Устинова.

Она объяснила, что сахар порой содержится в несладких продуктах, и люди об этом даже не догадываются. Диетолог привела в пример макароны и крупы.

Кроме того, следует исключить еще и различные фруктовые соки, особенно с мякотью. Пользы от них не будет, а набрать лишние килограммы получится.

Наконец, стоит убрать из рациона белый рис и хлеб, а также другие рафинированные продукты, добавил сайт KP.RU.