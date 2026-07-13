Диетолог Устинова отметила, что «именные» диеты могут быть опасны для здоровья
Врач-диетолог Елена Устинова сообщила «Газете.Ru», что некоторые популярные ранее «именные» диеты больше не актуальны и могут быть вредны. Среди них она назвала диету по группе крови, японскую диету и диету Кима Протасова.
Устинова подчеркнула, что для снижения веса необходим рацион с дефицитом калорий, достаточным количеством белка, ограничением углеводов и нормальным содержанием жиров, отметил сайт aif.ru.
Доктор добавила, что не существует универсальной диеты, подходящей всем. Эффективной может быть только индивидуальный рацион, который учитывает потребности и предпочтения человека.