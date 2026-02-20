Диетолог Устинова назвала шоколад и сгущенку самыми вредными начинками для блинов

Терапевт и диетолог Елена Устинова назвала самые вредные начинки для блинов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По словам врача, наибольшую опасность для здоровья представляют добавки в виде шоколада, сгущенного молока и варенья.

«Самой вредной является начинка, где очень много жиров и очень много углеводов», — объяснила медик.

Наиболее полезными считаются начинки с высоким содержанием белка, такие как мясные, рыбные, а также из яиц или овощей, добавило Ura.ru.