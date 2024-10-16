Диетолог Тутельян рассказал о важности подбора индивидуального рациона питания для каждого человека

Академик РАН, диетолог Виктор Тутельян во время выступления на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню здорового питания, рассказал о важности правильного рациона. Его слова передали «Известия» .

Как отметил специалист, рацион питания подбирается индивидуально для каждого человека. Здоровье питание должно полностью обеспечивать человека энергией в соответствии с его энергозатратами.

Важным принципом здорового питания также является соответствие химического состава рациона физиологическим потребностям в отдельных пищевых и биологически активных веществах. Около 30-40 из них, как заметил диетолог, являются незаменимыми. То есть человек будет здоров, если они будут всегда присутствовать в его рационе.