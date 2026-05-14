Диетолог Тутельян предложил использовать формулу «рост минус 100» для расчета идеального веса

Академик РАН и диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал о простом способе определения оптимального веса. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По словам врача, достаточно вычесть 100 из значения роста в сантиметрах. Это дает приемлемое значение массы тела.

Тутельян пояснил, что человек ростом 173 сантиметра должен весить примерно 73 килограмма. Он также отметил, что некоторые заболевания могут привести к ожирению независимо от питания. Однако у здоровых людей вес напрямую зависит от рациона и энергетической ценности потребляемых продуктов, добавил «Ридус».