Диетолог Тутельян отметил, что идеальный белок можно найти в мясе, рыбе, яйцах
Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян рассказал KP.RU о важных источниках белка.
По словам эксперта, белок — это неотъемлемая часть здорового рациона, наряду с витаминами и аминокислотами. «Правильное питание напоминает пазлы, которые нужно собрать воедино для нормального функционирования организма», — отметил Виктор Тутельян.
Идеальный белок, содержащий все необходимые аминокислоты, можно найти в мясе, рыбе, яйцах, молоке и молочных продуктах. Среди растительных источников выделяются бобовые, особенно соя.
Академик РАН подчеркнул: без достаточного количества белка организм начинает расходовать собственные ресурсы, что приводит к слабости и снижению жизненного тонуса. Поэтому белковые продукты должны оставаться в рационе даже при диете.