Диетолог Тимощенко рассказала, что для здоровья ногтей и волос следует есть гречневую крупу
Гастроэнтеролог, диетолог Анастасия Тимощенко в беседе с Lenta.ru посоветовала для здоровья и красоты ногтей и волос регулярно есть гречневую крупу. По словам медика, этот гарнир содержит в себе множество витаминов и микроэлементов.
Гречка оказывает благоприятной воздействие на нервную систему, мышцы, связочный аппарат.
«В состав гречки входят такие вещества, как триптофан, лизин, метионин, лейцин, фенилаланин», — процитировал сайт kp.ru Тимощенко.
Крупа также богата содержанием витаминов группы В, А и Е, добавила диетолог.