Диетолог Тимощенко рассказала, что для здоровья ногтей и волос следует есть гречневую крупу

Гастроэнтеролог, диетолог Анастасия Тимощенко в беседе с Lenta.ru посоветовала для здоровья и красоты ногтей и волос регулярно есть гречневую крупу. По словам медика, этот гарнир содержит в себе множество витаминов и микроэлементов.