Диетолог Стрельникова посоветовала ограничиваться 200 граммами ягод в сутки | 360°

14 мая 2024, 13:20
Диетолог Стрельникова посоветовала ограничиваться 200 граммами ягод в сутки
Наступает сезон ягод и овощей, однако, кроме большого количества витаминов, они содержат и очень много сахара. Об этом «Газете.ru» рассказала врач-диетолог Татьяна Стрельникова.
Она объяснила, что именно из-за высокого содержания сахара не стоит злоупотреблять ягодами. Стоит ограничиться 200 граммами в сутки.
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«В сутки без вреда для здоровья можно употреблять в пищу не более 200 граммов ягод. Клетчатка активизирует перистальтику, в связи с этим при переедании могут быть расстройства пищеварения, — подчеркнула врач.
Как добавил сайт KP.RU, ягоды лучше есть в первой половине дня. Они идеально сочетаются с кашей или творогом на завтрак.
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