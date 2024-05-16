Диетолог Стрельникова посоветовала есть в день не больше 200 граммов сезонных ягод | 360°

Здоровье 16 мая 2024, 17:18 Диетолог Стрельникова посоветовала есть в день не больше 200 граммов сезонных ягод

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Близится сезон фруктов и овощей, однако не стоит налегать на них слишком сильно, чтобы не спровоцировать проблемы с ЖКТ. Об этом АБН24 рассказала врач-диетолог Татьяна Стрельникова.

Она объяснила, что для того, чтобы получить максимальное количество витаминов и пользы от употребления ягод и фруктов, нужно ограничиваться 200 граммами в день. В противном случае можно спровоцировать повышение уровня сахара в крови. А также заработать диарею.

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Врач также посоветовала не торопиться с покупкой ягод, которые уже начали появляться на прилавках. Большинство из них — привозные или тепличные. А это значит, что они могут быть напичканы различными химикатами. Поэтому лучше подождать, пока начнут продавать местные ягоды.

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