Диетолог Стельмах рекомендовала включить в рацион школьников запеченную скумбрию, чтобы улучшить память и концентрацию

Диетолог Мария Стельмах в интервью РИА «Новости» поделилась советом, как школьникам улучшить память и концентрацию. Она порекомендовала включить в рацион запеченную скумбрию.

По словам эндокринолога, диетолога и нутрициолога, школьникам следует употреблять по 100 граммов запеченной скумбрии два-три раза в неделю. Это поможет им лучше адаптироваться к учебному процессу и добиваться стабильных результатов, отметил «Ридус».

Скумбрия богата необходимыми веществами. Употребление этого количества рыбы обеспечивает более семи граммов ДГ кислот, что полностью покрывает еженедельную норму и помогает адаптироваться к школьным нагрузкам.

Также Мария Стельмах отметила, что 100 граммов скумбрии содержат треть ежедневной нормы триптофана и достаточное количество витамина D. Витамин D регулирует циркадные ритмы и способствует лучшему засыпанию и глубине сна. Триптофан же является основой для мелатонина — важного гормона сна.