Диетолог Стародубова призвала не отказываться от употребления красного мяса

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в беседе с «Москвой 24» рассказала, что здоровому человеку не стоит отказываться от употребления красного мяса.

Как пояснила медик, красное мясо содержит полноценный по аминокислотному составу белок, гемовое железо и витамины группы В. Белок — это строительный материал для клеток нашего организма.

«Они необходимы для формирования иммунного ответа, выполняют транспортную, рецепторную, сигнальную и другие важные функции», — пояснила диетолог.

В течение недели можно употреблять красное мясо не более двух раз порциями по 100–150 граммов. При наличии хронических болезней стоит проконсультироваться с лечащим доктором.