Диетолог Стародубова назвала сорбет и фруктовый лед наименее калорийными видами мороженого

Большинство видов мороженого содержат высокое количество жиров. Исключением считаются сорбет и фруктовый лед, они наименее калорийны, рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, при выборе мороженого нужно обращать внимание на состав ингредиентов. Отдавать предпочтение стоит десертам с кусочками фруктов и ягод или фруктово-ягодным пюре.

Диетолог напомнила, что здоровому человеку не рекомендуется съедать более двух-трех стандартных стограммовых порций мороженого в неделю.

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