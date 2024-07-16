Диетолог Стародубова назвала сорбет и фруктовый лед наименее калорийными видами мороженого

Большинство видов мороженого содержат высокое количество жиров. Исключением считаются сорбет и фруктовый лед, они наименее калорийны, рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, при выборе мороженого нужно обращать внимание на состав ингредиентов. Отдавать предпочтение стоит десертам с кусочками фруктов и ягод или фруктово-ягодным пюре.

Диетолог напомнила, что здоровому человеку не рекомендуется съедать более двух-трех стандартных стограммовых порций мороженого в неделю.