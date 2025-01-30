Диетолог Стародубова: людям с болезнями сердца подойдет средиземноморская диета

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует придерживаться средиземноморской диеты. Этот тип правильного питания помогает избежать развития осложнений и повторных инфарктов и инсультов, сообщила диетолог Антонина Стародубова в разговоре с сайтом «Аргументы и факты» .

Специалист отметила, что средиземноморская диета включает в себя потребление преимущественно продуктов из цельного зерна: хлеба из муки грубого помола, макарон из твердых сортов пшеницы, нерафинированных круп. Также важно есть не менее 400 граммов овощей, зелени и фруктов ежедневно, а количество красного мяса, выпечки и сладостей — снизить до минимума, передает kp.ru.

Этот тип питания представляет собой сбалансированный набор белков, минералов, углеводов, жиров, витаминов, клетчатки и воды. Соблюдение средиземноморской диеты снижает риск смерти у женщин примерно на четверть, выяснили исследователи из Гарварда.