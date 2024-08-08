Диетолог Соломатина: жирная рыба поможет сохранить здоровье сердца

Работу сердечно-сосудистой системы нарушает развитие атеросклероза. Чтобы это предотвратить, в рацион следует добавить жирную рыбу, рассказала диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, также здоровье сердца сохранят печень трески и льняное масло. В перечисленных продуктах содержится большое количество омеги-3, которая не дает оседать на стенках сосудов плохому холестерину.

Кроме того, жирные кислоты входят в состав клеточной мембраны, а миелиновая оболочка в омеге-3 управляет скоростью нервных импульсов, отметила Соломатина.