Диетолог Соломатина: здоровье кишечника влияет на эмоциональное состояние человека

Здоровый кишечник может гарантировать стабильный эмоциональный фон. О том, какие продукты улучшат настроение в осенний период, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24» .

Она отметила, что при нормальном микробиоме выделяются вещества, положительно влияющие на центральную нервную систему человека. Улучшить ее состояние и метаболические процессы организма помогут витамины группы В.

Так называемая осенняя хандра может настигнуть из-за нехватки витамина С. Его можно найти в квашеной капусте и болгарском перце. Нормализуют работу кишечника также кисломолочные продукты и овощи, богаты клетчаткой, добавила специалист.