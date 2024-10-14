Диетолог Соломатина: здоровье кишечника влияет на эмоциональное состояние человека

Здоровый кишечник может гарантировать стабильный эмоциональный фон. О том, какие продукты улучшат настроение в осенний период, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24».
Она отметила, что при нормальном микробиоме выделяются вещества, положительно влияющие на центральную нервную систему человека. Улучшить ее состояние и метаболические процессы организма помогут витамины группы В.
Так называемая осенняя хандра может настигнуть из-за нехватки витамина С. Его можно найти в квашеной капусте и болгарском перце. Нормализуют работу кишечника также кисломолочные продукты и овощи, богаты клетчаткой, добавила специалист.
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