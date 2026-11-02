Диетолог Соломатина заявила, что жиры в помаде не влияют на суточный рацион

Жиры, которые могут содержаться в губной помаде, не дают организму энергетической ценности и не влияют на суточный рацион. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По словам врача, даже если в составе средства есть добавленные жиры, это составит всего 0,001 калории, которую организм даже не заметит и сожжет в течение дня. Соломатина сравнила беспокойство о калорийности помады с подсчетом капель дождя, которые могут повредить крышу.