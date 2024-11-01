Диетолог Соломатина заявила, что умеренное количество сливочного масла полезно для организма

Добавление в рацион сливочного масла в умеренных количествах положительно сказывается на организме. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина

Она отметила, что сливочное масло не стоит исключать из своего меню, даже несмотря на его растущую цену. Дело в том, что этот продукт богат витаминов А, который необходим для крепкого иммунитета, а также для полезен для зрения.

Кроме того, не стоит забывать о питательных свойствах масла. Однако, добавила врач, при полном исключении продукта все микроэлементы можно компенсировать другой пищей, например, сыром, фруктами, овощами и печенью трески.