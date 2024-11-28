Диетолог Соломатина заявила, что цикорий и какао могут стать отличной альтернативой кофе

Сейчас на мировом рынке фиксируется рост цен на кофе. Альтернативным вариантом этого напитка может стать зеленый чай или цикорий с молоком. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью сайту RT.
По словам специалиста, в состав чая входят тот же кофеин и полифенолы, которые есть в кофе. Вкус бодрящего напитка поможет напомнить цикорий с молоком.
Соломатина также отметила пользу какао. Этот напиток стимулирует выработку гормонов удовольствия, а также снимает стресс и снижает раздражительность. Какао-бобы также помогут побороть тягу к сладкому за счет большого количества хрома в составе, добавила диетолог.
Новую спортивную площадку в Свердловском откроют в декабре 2024 года
Школьники в Лосино-Петровском изучили основы тактической медицины
Еще три детские площадки модернизировали в Лосино-Петровском в 2024 году
Путин заявил о готовности к диалогу с США
Межрегиональные соревнования по рукопашному бою прошли в Химках
РЭО предложил изменить регулирование тарифов в сфере отходов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте