Диетолог Соломатина заявила, что цикорий и какао могут стать отличной альтернативой кофе

Сейчас на мировом рынке фиксируется рост цен на кофе. Альтернативным вариантом этого напитка может стать зеленый чай или цикорий с молоком. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью сайту RT .

По словам специалиста, в состав чая входят тот же кофеин и полифенолы, которые есть в кофе. Вкус бодрящего напитка поможет напомнить цикорий с молоком.

Соломатина также отметила пользу какао. Этот напиток стимулирует выработку гормонов удовольствия, а также снимает стресс и снижает раздражительность. Какао-бобы также помогут побороть тягу к сладкому за счет большого количества хрома в составе, добавила диетолог.