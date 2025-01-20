Диетолог Соломатина заявила, что стресс может привести к ожирению

Стресс заставляет школьников и взрослых переедать, что в конечном итоге приводит к ожирению. Об этом заявила диетолог Елена Соломатина в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

Так, школьники могут переживать из-за контрольных работ, взрослые — из-за ипотеки, и оба случая вызывают тягу к сладкому, отметила специалист.

«Почему мы сахар любим в таком количестве? Потому что это короткий путь для гормонов удовольствия», — сказала врач.

Еда становится легальным способом получить удовольствие и справиться со стрессом, так как другие методы, такие как алкоголь или курение, считаются вредными, объяснила доктор Соломатина.