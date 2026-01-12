Диетолог Соломатина заявила, что препараты для похудения могут иметь «расхолаживающий» эффект

Диетолог Елена Соломатина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразила мнение о том, что препараты для похудения могут иметь негативное психологическое влияние на людей. Она отметила, что такие средства воспринимаются как «палочка-выручалочка», которая позволяет сбросить вес без дополнительных усилий.

«В принципе, может быть, даже в какой-то степени препараты, подобные «Оземпику», не то что развращают, но расхолаживают людей: да, наел лишние килограммы, потом немного поднапрягся, покололся, и вроде как ситуация разрешилась», — сказала она.

Ранее научный сотрудник клинического института им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) Наталья Балашова сообщила о возможных побочных эффектах от приема таких препаратов, среди которых — панкреатит, тошнота и дискомфорт в брюшной полости, а также аллергические реакции.