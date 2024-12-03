Диетолог Соломатина заявила, что холодец нельзя употреблять людям с подагрой и повышенным уровнем мочевой кислоты

Холодец содержит большое количество минеральных веществ, однако употреблять его нужно с осторожностью. Пожилым людям, не имеющим серьезных заболеваний, рекомендуемая доза этого блюда — небольшой кусочек раз в неделю, заявила диетолог Елена Соломатина в разговоре с сайтом «Москва 24» .

Специалист отметила, что холодец богат витамином В12 и коллагеном. Последний обеспечивает крепкие хрящи и связки, а также улучшает состояние десен, сосудов и кожи.

Однако из-за обилия холестерина некоторым пациентам стоит сократить норму потребления холодца. Среди них — люди с лишним весом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и атеросклерозом. Больным с подагрой и повышенным уровнем мочевой кислоты холодец полностью противопоказан, подчеркнула доктор