Диетолог Соломатина указала на способность острой пищи замедлять старение

Диетолог Елена Соломатина отметила пользу острой пищи для замедления возрастных изменений. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

Как пояснила медик, содержащееся в перце вещество капсаицин способно подавлять хроническое системное воспаление.

«Обычно такое вялотекущее воспаление ассоциировано с ранним возникновением и сердечно-сосудистых заболеваний, и как уже развитие и осложнение заболеваний сердечно-сосудистой системы, это и инфаркты, это и инсульты», — отметила врач.

По словам Соломатиной, такие состояния приводят к ухудшению когнитивных функций, снижению памяти и работоспособности мозга.