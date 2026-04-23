Диетолог Соломатина указала на риск дефицита витаминов при однообразном завтраке

Диетолог Елена Соломатина рассказала Life.ru , что регулярное употребление одного и того же завтрака может негативно сказаться на обмене веществ.

Она подчеркнула, что организм с утра нуждается в разнообразии продуктов, иначе появляется вероятность возникновения дефицита важных элементов. Некоторые вещества могут поступать периодически, а другие необходимо получать каждый день.

«Классический пример — витамин C. Попробуйте полностью убрать его из рациона. При этом можно великолепно питаться: есть самую полезную кашу, яичницу, творог, рыбу, авокадо и вообще любые суперфуды. Но если витамин C не поступает — дело плохо», — добавила специалист.

По ее словам, отсутствие витамина C может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Без него не синтезируется коллаген, слабеют сосуды, падает иммунитет и развивается цинга.