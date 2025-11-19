Диетолог Соломатина указала, что чрезмерное употребление хлорофилла может привести к расстройству ЖКТ

Диетолог Елена Соломатина рассказала Life.ru о возможных побочных эффектах популярной пищевой добавки — хлорофилла. Несмотря на его положительные свойства, важно учитывать потенциальные риски при использовании.

В последнее время хлорофилл стал популярен благодаря способности очищать организм и снижать запах тела. Научные исследования показывают, что хлорофилл может инициировать смерть раковых клеток, препятствовать развитию деменции и замедлять рост жировой ткани. Доктор отметила, что в медицине его применяют наружно для обработки ран и при воспалительных заболеваниях полости рта.

«В случае сильного окислительного стресса, вызванного заболеваниями, тяжелыми стрессами или неправильным питанием, можно принимать курс качественной добавки с хлорофиллом для ускорения восстановления организма», — сказала Соломатина.

Однако она подчеркнула, что не рекомендуется использовать его постоянно и в больших дозировках без консультации врача. Диетолог предупредила о возможных побочных эффектах при превышении дозировок, таких как расстройства ЖКТ, аллергические реакции и дисбаланс микрофлоры кишечника. Она также отметила важность консультации со специалистом перед началом приема добавки, особенно для людей с хроническими заболеваниями или аллергией.