Диетолог Соломатина: свежевыжатый сок не стоит пить на голодный желудок

Свежевыжатые соки содержат фруктозу и сахарозу, их не рекомендуется пить на голодный желудок. Лучше всего употреблять их через полтора часа после приема пищи, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в эфире «Радио 1».
По словам специалиста, во фруктовом соке содержатся кислоты, которые натощак даже у здорового человека могут вызвать изжогу и другие проблемы с желудком. Также с осторожностью соки стоит пить людям с диабетом, лишним весом и болезнями сердца, сообщили «Известия».
Лучше всего отдавать предпочтение овощным сокам. Так, свежевыжатый напиток из свеклы можно употреблять для понижения давления, отметила Соломатина.
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