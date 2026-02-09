Диетолог Соломатина сообщила, что при правильном подсчете калорий кусок пиццы не повлияет на вес

В Международный день пиццы Life.ru узнал у врача-диетолога Елены Соломатиной, можно ли позволить себе это блюдо без вреда для фигуры.

По словам эксперта, важно учитывать общую калорийность рациона. Если вписать пиццу в дневную норму калорий и учесть все съеденные продукты, то один кусочек на празднике почти не повлияет на вес.

Врач отметила, что если человек склонен к набору веса, не тратит лишние калории и регулярно ест пиццу сверх своей нормы, то вес будет расти. Например, при еженедельных перекусах можно набрать около двух килограммов за месяц.