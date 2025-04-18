По ее мнению, самое важное правило — разнообразить утренний рацион.

«Постоянно нужно менять варианты блюд, которые мы потребляем на завтрак, потому что в основе правильного питания лежит разнообразие», — поясняет специалист.

Завтраки могут быть любыми, но важно, чтобы норма белков, жиров и углеводов дополнялась клетчаткой и микроэлементами. Например, яйца можно сочетать с зеленью и цельнозерновым подсушенным хлебом. Ненасыщенные жиры можно добавить, капнув оливковое масло в зелень, написала «Свободная пресса».

На следующий день диетолог рекомендует позавтракать кашей с маслом или сухофруктами, ягодами или мюсли, а также сыром, но он обязательно должен быть несоленым. Еще через день можно приготовить рыбу с овощами. Также подойдет птица с овощами в тушеном, отварном или запеченном виде.