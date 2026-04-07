Диетолог Соломатина рекомендовала заменить сахар в пасхальных десертах на фруктовое пюре

Диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина поделилась с «Москвой 24» советами по приготовлению более полезных пасхальных десертов.

Чтобы снизить калорийность выпечки и повысить пищевую ценность, можно изменить традиционный рецепт. Врач рекомендовала заменить часть муки на цельнозерновую — гречневую, ржаную, пшенную или полбяную. Также допустимо смешать муку высшего сорта с цельнозерновой в равных пропорциях.

Вместо сахара диетолог посоветовала использовать фруктовое пюре, за исключением банана и винограда, так как в них содержится много сахара. Яйца можно частично «сократить», оставив один желток и два белка.

В качестве полезных добавок Соломатина предложила использовать сухофрукты, орехи, темный шоколад с высоким содержанием какао и натуральный какао-порошок. Для аромата и вкуса можно добавить ваниль в стручках.