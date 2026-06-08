Диетолог Соломатина рекомендовала выбирать не слишком кислую алычу и употреблять ее после еды

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik поделилась информацией о полезных свойствах алычи и предостерегла от возможных противопоказаний.

Алыча богата витаминами и минералами, которые положительно влияют на здоровье человека. По словам Соломатиной, в этом фрукте содержатся витамин С, каротиноиды и калий. Эти вещества способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы и помогают избавиться от отечности.

«Витамин С необходим для иммунной системы для формирования коллагенового каркаса, чтобы были крепкими сосуды. И главное, что витамин С — антиоксидант, который предотвращает разрушительное воздействие свободных радикалов. А это напрямую связано со старением», — пояснила диетолог.

Также в алыче есть пектины — желеобразующий сорбент, который выводит из организма вредные вещества, такие как радионуклиды, соли тяжелых металлов, излишки холестерина и сахара. Пектины также служат питанием для полезных бактерий, которые защищают сердечно-сосудистую, иммунную и нервную системы.

Однако алыча может иметь и противопоказания. Елена Соломатина отметила, что у некоторых людей может быть аллергия на пигменты, содержащиеся в фрукте. Кроме того, органические кислоты, присутствующие в алыче, могут повредить слизистую желудка и желудочно-кишечный тракт. Поэтому диетолог рекомендует выбирать не слишком кислую алычу и употреблять ее после еды.

Диабетикам следует обращать внимание на уровень сахара в алыче и отдавать предпочтение кислым сортам. Сорбиновая кислота, содержащаяся в алыче, может оказывать послабляющее действие, поэтому людям с проблемами пищеварения следует быть осторожными.