Диетолог Соломатина рекомендовала не увлекаться мороженым с заменителями сахара

В последнее время появляется все больше мороженого без сахара, однако злоупотреблять им не стоит. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, некоторые сахарозаменители могут быть значительно вреднее обычного сахара. Поэтому нужно внимательно изучать, что именно входит в состав мороженого.

«Такое мороженое имеет место быть, потому что сейчас люди часто испытывают аллергии или непереносимость каких-то компонентов питания», — отметила врач.

Она добавила, что не стоит есть много продуктов на фруктозе. Потому что это вещество вызывает ожирение печени.