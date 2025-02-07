Диетолог Соломатина рекомендовала гипертоникам при выборе сыра отдать предпочтение моцарелле

Сыр — популярное и полезное лакомство, любимое многими по всему миру. Тем не менее качество изготовления может сделать продукт потенциально опасным. О плюсах и минусах сыра рассказала диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».

Специалист отметила, что сыр — содержит витамины A, D, E и K, необходимые для поддержания здоровья, богат кальцием, фосфором и медью. В нем также есть триптофан, тирозин и мелатонин. Они стимулируют выработку гормонов удовольствия, улучшают работу сердечно-сосудистой и нервной систем, повышают работоспособность и уровень энергии, а также положительно влияют на психическое состояние, передает РИАМО.

Хороший сыр состоит из сычужных или кисломолочных ферментов, молока, натуральных красителей и соли. Однако есть люди, которым сыр противопоказан. Так, его не стоит употреблять людям с индивидуальной непереносимостью тирамина. Это вещество может вызывать головные боли, особенно если сочетать сыр с красным вином.

Кроме того, сыр не подходит людям с гипертонией из-за высокого содержания соли. Им лучше отдавать предпочтение рассольным и творожным вариантам, например моцарелле. При этом важно отметить, что сыр — достаточно калорийный продукт, поэтому его нужно есть в ограниченном количестве людям, которые страдают от ожирения или просто следят за своей фигурой, заключила доктор.