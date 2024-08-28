Диетолог Соломатина рекомендовала есть мороженое без вафельного стаканчика

Вафельные стаканчики обычно изготавливаются с использованием пальмового масла или маргарина, что делает их довольно неполезными. Поэтому лучше ограничиться только мороженого из них. Об этом рассказала Елена Соломатина радиостанции «Говорит Москва» .

Что касается молочного жира в десерте, то он не так уж вреден, поскольку легко усваивается организмом, особенно это касается детей. Для их клеток необходимо некоторое количество холестерина и жиров, так как именно они способствуют делению клеток и обеспечивают сохранение жирорастворимых витаминов, таких как D и A.

Таким образом, если не переедать мороженое и вести активный образ жизни, это вполне приемлемо.