Диетолог Соломатина рекомендовала есть мороженое без вафельного стаканчика

Вафельные стаканчики обычно изготавливаются с использованием пальмового масла или маргарина, что делает их довольно неполезными. Поэтому лучше ограничиться только мороженого из них. Об этом рассказала Елена Соломатина радиостанции «Говорит Москва».

Что касается молочного жира в десерте, то он не так уж вреден, поскольку легко усваивается организмом, особенно это касается детей. Для их клеток необходимо некоторое количество холестерина и жиров, так как именно они способствуют делению клеток и обеспечивают сохранение жирорастворимых витаминов, таких как D и A.

Таким образом, если не переедать мороженое и вести активный образ жизни, это вполне приемлемо.

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