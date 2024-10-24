Диетолог Соломатина рассказала, что употреблять виноград после основного приема пищи не рекомендуется

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радио «Говорит Москва» объяснила, почему употреблять виноград после основного приема пищи не рекомендуется.

По ее словам, организму не нужно такое количество энергии в виде сахаров, которые содержатся в винограде. На употребление ягоды тело может отреагировать негативно.

«Начинает страдать головной мозг, потому что он тоже начинает плохо кровоснабжаться, холестерин плохой образуется, печень не совсем начинает работать хорошо», — пояснила диетолог.

Она посоветовала добавлять немного винограда во время завтрака в творог, кашу или смузи. Он вполне может стать полноценным перекусом, сказала Соломатина.