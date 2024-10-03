Диетолог Соломатина рассказала, что соевое молоко наиболее приближено к коровьеву
Тем, кто не желает пить коровье молоко ввиду различных причин, можно заменить его на соевое. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».
Как написал «Петербургский дневник», растительное молоко по типу миндального и овсяного нельзя назвать альтернативой натуральному.
«Растительное молоко содержит белки, которые приближены к полноценным в сое. Также по соотношению микро- и макроэлементов соевое молоко более похоже на коровье», — пояснила Соломатина.
Соевое молоко подойдет тем, у кого из-за коровьего начинаются аллергии, воспаления и негативная реакция иммунной системы.
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