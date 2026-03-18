Диетолог Соломатина рассказала, что приготовление на воде поможет сделать яичницу полезнее

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24» поделилась советами по приготовлению яичницы. Она отметила, что это блюдо может стать полезнее, если готовить его на воде или кокосовом масле и добавлять овощи или зелень.

Эксперт отметила, что яйца богаты белком, который необходим для мышц, кожи, костей, иммунной системы и т. д. Также в них содержится множество других полезных элементов. Например, желток содержит холин, витамин D, витамин А и другие важные вещества.

«Поэтому яичница — очень полезное блюдо, однако лучше тщательно прожаривать яйца, протыкая вилкой, иначе есть риск заразиться сальмонеллезом. Либо можно вместо глазуньи просто делать "болтушку"», — пояснила диетолог.

Соломатина рекомендовала жарить яичницу на топленом, кокосовом или рафинированном оливковом масле, так как они более устойчивы к нагреванию и меньше риск появления канцерогенов. Еще лучше готовить яичницу на воде, но тогда все придется постоянно помешивать.

В среднем в сутки достаточно съедать один–два яйца, однако лучше делать это не каждый день, чтобы рацион был разнообразным. Блюдо противопоказано людям с аллергией на яичный белок и тем, у кого повышен уровень холестерина.