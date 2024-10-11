Диетолог Соломатина рассказала, что питательные вещества из паштетов легко усваиваются организмом

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радио Sputnik посоветовала россиянам включить в рацион питания паштеты. По ее словам, они готовятся из субпродуктов, которые насыщены питательными веществами.

Эксперт заметила, что в печени, сердце, почках минеральных веществ и витаминов значительно больше, чем в мясе.

«В диетическом питании — больному после операции, ребенку — еду дают именно в измельченной форме, потому что организму легко переварить», — пояснила медик.

Диетолог также отметила, что питательные вещества, содержащиеся в паштетах, легко усваиваются нашим организмом.