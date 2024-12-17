Диетолог Соломатина рассказала, что некачественный майонез часто содержит трансжиры

Качественный майонез может принести пользу организму, в то время как продукт плохого качества способен навредить здоровью. Об этом в беседе с Life рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
В некачественном майонезе часто содержатся трансжиры. Чтобы избежать воспаления в организме и развития атеросклероза, необходимо компенсировать их потребление достаточным количеством омега-3 жирных кислот, пояснила медик.
Витамин Е, который есть в качественном продукте, борется с повреждением клеточных мембран. А подсолнечное масло, которое входит в состав майонеза, обогащает организм омега-6 жирными кислотами.
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