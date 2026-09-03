Диетолог Соломатина рассказала, что кокос помогает поддерживать микробиом кишечника и укрепляет иммунитет

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала «Москве 24» о пользе кокоса. По ее словам, этот продукт может помочь укрепить иммунную систему и поддержать здоровье сердца.

Соломатина отметила, что кокос содержит много насыщенных жирных кислот, особенно лауриновой, которая способствует повышению «хорошего» холестерина и понижению «плохого». Кроме того, кокос богат антиоксидантами, такими как витамины Е и А, которые предотвращают окислительный стресс, улучшают состояние сосудов и снижают риск образования атеросклеротических бляшек.

Также кокос содержит много клетчатки, которая благоприятно сказывается на работе пищеварительной системы и помогает поддержать микробиом. Последний же вырабатывает полезные компоненты, защищающие от развития сердечно-сосудистых заболеваний и укрепляющие иммунную систему.

Однако врач подчеркнула, что употреблять кокос нужно в ограниченном количестве, потому что это очень калорийный продукт: в 100 граммах примерно 354 килокалорий. Поэтому в день достаточно съедать около 30–50 граммов мякоти.

Пациентам, страдающим заболеваниями печени, поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта, стоит отказаться от продукта, потому что из-за избытка жиров он сложно усваивается. Кроме того, на кокос иногда бывает аллергия.