Диетолог Соломатина рассказала, что иногда в чае может быть в три раза больше кофеина, чем в кофе

Многие люди верят в то, что чай, в отличие от кофе, безопасен, поскольку не содержит кофеина, однако это не так. О негативной стороне напитка изданию Life рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Кофеин в чае связан с танином, который, хоть и не оказывает прямого возбуждающего действия, при большом количестве может будоражить нервную систему. По словам Соломатиной, иногда в чае может быть раза в три-четыре больше кофеина, чем в кофе.

Людям с гипертонической болезнью лучше не увлекаться чаем, однако в состоянии ремиссии этот напиток достаточно благотворно действует на сердечно-сосудистую систему.