Диетолог Соломатина рассказала, что для курильщиков полезен отвар шиповника и черная смородина

Чтобы восполнить дефицит витамина С в организме, курильщикам рекомендуется пить отвар шиповника и есть черную смородину. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам медика, у людей с вредной привычкой врачи часто наблюдают дефицит этого витамина.

«Витамин С легко принимается в виде отвара шиповника. Там такое количество витамина С, что даже если частично потеряется, то много останется», — сказала она.

Хорошим источником витамина С также считаются перец болгарский и квашеная капуста, добавила Соломатина.