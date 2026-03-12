Диетолог Соломатина рассказала, что дефицит магния можно восполнить с помощью пшеничных отрубей и кунжута

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала «Москве 24» , что дефицит магния можно восполнить с помощью пшеничных отрубей и кунжута. Магний участвует более чем в 300 биохимических реакциях организма, прежде всего необходим для формирования костной ткани.

«Он помогает усваиваться кальцию и витамину D, а еще играет важную роль в регуляции нервно-мышечной проводимости», — отметила эксперт.

При нехватке магния человек начинает чувствовать усталость и раздражительность, испытывает проблемы со сном. Этот элемент особенно важен для пожилых людей, поскольку поддерживает работу сердечно-сосудистой системы и помогает остановить снижение когнитивных функций.

Примерная суточная потребность у мужчин — 400 миллиграммов, а у женщин — 310. Такую норму можно удовлетворить 100 граммами продуктов, богатых магнием, таких как тыквенные семечки, кунжут и пшеничные отруби. Однако важно разнообразить рацион, не ограничиваясь только ими.

Не весь магний усваивается организмом, особенно если человек часто испытывает стресс или имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом. Поэтому врач советует обогащать рацион разными продуктами, содержащими магний: гречкой, фасолью, цветной капустой и авокадо.

Также магнием богаты шпинат, ревень, щавель и петрушка. Но стоит учитывать, что оксалаты в этих продуктах могут мешать усвоению магния, они разрушаются при термической обработке, подчеркнула Соломатина.