Диетолог Соломатина: при смешивании с качественным медом вода мутнеет
Диетолог Елена Соломатина рассказала, как отличить настоящий мед от подделки. На российском рынке наблюдается массовая фальсификация продукта, передала «Вечерняя Москва».
Врач предложила поджечь каплю меда. Если продукт вспыхнет, значит, за лакомством скрывается обычный сироп.
Еще одна проверка предполагает растворение небольшого количества меда в воде. Помутнение жидкости или оседание сладкой массы на дне — признак качества, отметила специалист.
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