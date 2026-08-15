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Диетолог Соломатина предупредила об опасности горьких огурцов

Диетолог Елена Соломатина посоветовала не есть перезревшие огурцы с горьким вкусом из-за содержащихся в них тритерпенов, передает «Вечерняя Москва».

Соломатина предупредила, что горькие огурцы могут быть опасны для здоровья. В перезревших плодах содержатся тритерпены, которые в больших количествах способны вызвать недомогание или отравление, пишет АБН24.

«Поэтому перезревших плодов с горчинкой лучше избегать», — предупредила специалист.

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