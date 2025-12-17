Диетолог Соломатина предупредила о способности пива менять сексуальные предпочтения

Кандидат медицинских наук и врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о способности пива менять сексуальные предпочтения людей, передала «Вечерняя Москва».
По словам эксперта, у мужчин из-за напитка может пропасть интерес к противоположному полу, а женщины становятся менее избирательными при выборе партнера из-за высокого содержания фитоэстрогенов в алкоголе.
При регулярном употреблении пива эстрогены могут вытеснить тестостерон, в результате чего мужчина теряет маскулинность и начинает накапливать жир. У женщин употребление пива также может привести к ожирению, что негативно скажется на сексуальной активности, добавила газета «Петербургский дневник».
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте