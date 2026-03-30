Диетолог Соломатина предупредила о риске образования отеков из-за дефицита магния

Диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина сообщила «Москве 24» , что сладости и молочные продукты могут быть причиной отеков.

По ее словам, не только соленые блюда, но и сладкие продукты способны привести к задержке жидкости. Когда человек употребляет сахар и натрий, организм начинает удерживать воду, чтобы защитить клетки от повреждений.

Также проблема может быть связана с дефицитом калия, который является антагонистом натрия и способствует его выведению из организма. Больше всего калия содержится в кожуре печеного картофеля и в сухофруктах, таких как курага.

Еще одной причиной отеков медик назвала недостаток магния, который приводит к спазмам и снижению адаптации к стрессу. Такое состояние провоцирует задержку жидкости в организме.